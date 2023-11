Les Temps de la nuit : Nantes plus belle la nuit épisode 2, La Bottière Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 18:00 23:00

Gratuit : non Au programme :- Balade découverte du quartier avec des jeunes du quartier (grâce au dispositif « Plan Job »)- Petites représentations artistiques chez des habitants du quartier (La Lune Rousse et Clown en Nez Veille)- Dîner collectif (préparé par 123 Bo Soleil) entre les visiteurs, les accueillants et les artistes- Inscription : billetterie ou au 06 79 07 58 34 Attention, les places sont limitées. Evénement en partenariat avec : PaQ’la Lune Clown En Nez Veille Cie La Lune Rousse @123 Bo Soleil Plan Job Léo Lagrange Ouest @Zohra Les volontaires en service civique des Hérons

