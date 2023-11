Petit-Déjeuner en Intelligence Collective, 9 décembre 2023, .

2023-12-09

Horaire : 10:00 12:00

Gratuit : oui Petit-déjeuner offert ! Attention : Les places sont limitées à 15 personnes. Réservez la vôtre dès maintenant pour être sûr(e) de participer à cette expérience ! Tout public

Inscrivez-vous dès maintenant pour participer à l’évènement fondateur du Collectif du Quartier des Hauts-Pavés – Saint-Félix en Transition ! Et si on construisait ensemble le futur de notre Quartier ? Soutenu par l’association Facilit&CO, le Collectif du Quartier des Hauts-Pavés – Saint-Félix en Transition vous invite chaleureusement à l’inauguration de son tout premier évènement, qui se tiendra au BamBam Café. Cet évènement est la concrétisation du premier Groupe WhatsApp du Quartier, rassemblant des citoyens et citoyennes souhaitant accompagner la Transition Écologique du Quartier des Hauts-Pavés – Saint-Félix. Venez vous y joindre ! Au programme : – Petit-déjeuner convivial : Commencez la journée avec de bonnes énergies autour d’un délicieux petit-déjeuner.- Partages de représentations : Exprimez vos idées, aspirations et visions pour le futur de notre Quartier. – Réflexions collectives : Engagez-vous dans des discussions constructives sur les actions à entreprendre pour favoriser la Transition Écologique. – Rencontres : Faites la connaissance des membres du Collectif et créez des liens durables. – Bonne humeur : Parce que construire l’avenir devrait être une expérience joyeuse ! Cet évènement sera animé par l’association Facilit&CO, apportant son expertise et son dynamisme pour favoriser des échanges riches et inspirants.



0695110328 https://www.faciliteco.com/