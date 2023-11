Plantation de la mini-forêt Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Plantation de la mini-forêt, 9 décembre 2023

Horaire : 09:00 12:00

Gratuit : oui Les personnes souhaitant y participer peuvent s’inscrire sur un formulaire en ligne. Tout public Dans le cadre de l’implantation d’une mini-forêt, 1200 arbres vont être plantés esplanade Pierre-Brasselet, près de la médiathèque et de la mairie. Les inscriptions sont ouvertes pour participer à la plantation : formulaire d’inscription.

02 40 68 16 00 https://www.sainte-luce-loire.com/actualites/le-paillage-pour-la-future-mini-foret-est-termine/

Plantation de la mini-forêt 2023-12-09