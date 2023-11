Journée mondiale du climat, 8 décembre 2023, .

Journée mondiale du climat Vendredi 8 décembre, 09h00

Et si vous profitiez de la Journée Mondiale du Climat pour sensibiliser vos collaborateurs à l’environnement et à la RSE ?

La Journée Mondiale du Climat a été créée à l’initiative de plusieurs ONG Françaises et Belges afin d’alerter et de lutter contre les changements climatiques.

Objectif : comprendre les causes et les enjeux du changement climatique et identifier des actions concrètes

Quelques idées pour cette journée :

L’organisation de workshop pour discuter de la prise en compte du sujet au sein de la société : profitez-en pour mélanger les collaborateurs des différents services pour favoriser la création de lien social.

La mise en place d’un challenge et d’activités.

Le partage d’un message (vidéo pour avoir plus de poids) du DG et des équipes dirigeantes sur le sujet et les actions de l’entreprise à ce niveau.

L’envoi d’un quiz aux salariés sur le lien entre le sujet concerné et la politique / culture de l’entreprise.

La mise en avant de témoignages de salariés volontaires afin de favoriser l’échange.

La communication des objectifs de l’entreprise en revenant sur les actions passées et celles à venir.

…

https://www.education.gouv.fr/la-semaine-du-climat-5390

2023-12-08T09:00:00+01:00 – 2023-12-08T18:00:00+01:00

