MatièreS – Exposition de Nadia Barbotin, 8 décembre 2023, .

2023-12-08

Horaire : 10:30 19:00

Gratuit : non

La série MatièreS est une interprétation du Kintsugi, une méthode japonaise de réparation des porcelaines ou céramiques brisées au moyen de laque saupoudrée de poudre d’or. Elle offre également une nouvelle existence à des éléments naturels récoltés (petits bois, feuilles, copeaux, cendres) et matériaux transformés (carton, papier, tissu). Les gestes créent un voyage au sein de la toile, avec ses aplats, ses reliefs, pour donner un équilibre et le dialogue et le silence.La lumière et les ombres se dévoilent selon l’angle d’observation dans les reliefs.Les lignes dorées mettent en valeur les réparations entre les masses sculptées et aident à donner une unité, un lien à l’ensemble de la toile. Exposition du 21 novembre 2023 au 22 juin 2024 :mardi au samedi de 10h30 à 19h Vernissage jeudi 23 novembre 2023 à partir de 18h30L’artiste Nadia Barbotin sera présente le jour du vernissage et sur RDV à la boutique.