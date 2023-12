[LIVE INSTAGRAM] Des générations qui bougent dans l’UE !, 7 décembre 2023 15:00, .

[LIVE INSTAGRAM] Des générations qui bougent dans l’UE ! Jeudi 7 décembre, 16h00 Gratuit en ligne

Less équipes EUROPE DIRECT vous donnent rendez-vous ce jeudi sur les comptes instagram @infojeunesbordeaux et @infojeunespoitiers pour un live intitulé « Des générations qui bougent dans l’UE » afin d’échanger et d’en apprendre plus sur différents programmes de mobilités en Europe.

Deux Ambassadrices Erasmus+ ainsi qu’un volontaire en Corps Européen de Solidarité à Info Jeunes Bordeaux te partageront leurs expériences.

Motivations au départ

déroulé du séjour

missions sur place

demande de bourses… autant de sujets qui seront abordés pour te permettre d’en apprendre un peu plus sur la mobilité !

Jeudi 7 décembre à 16h

Rendez-vous en direct sur @infojeunesbordeaux ou @infojeunespoitiers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T16:00:00+01:00 – 2023-12-07T17:00:00+01:00

Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine / Europe Direct