Je me souviens… Nantes Nord se raconte !, 7 décembre 2023, .

2023-12-07

Horaire : 15:30

Gratuit : non

« Je me souviens… Nantes Nord se raconte ! » est un projet artistique et culturel avec l’objectif de récolter la mémoire des habitants des 3 micro-quartiers (Chêne des Anglais, Bout des Pavés et Boissière) composant Nantes Nord, qui font l’objet d’un vaste aménagement urbain. Programme au Pôle Winnipeg : mardi 28 novembre 2023 à 16h : – Animation sur le thème des langues étrangères : cartes et pays avec PaQ’la Lune, – Stand « Je me souviens » pour déposer vos souvenirs. mercredi 29 novembre 2023 à 14h : – Troc de vêtements avec « Sappé comme jamais » et troc d’objets avec l’Accoord et PaQ’la Lune, – Apportez un objet et racontez nous une histoire,- Stand « Je me souviens » pour déposer vos souvenirs. jeudi 30 novembre 2023 à 16h :- Animation détournement d’objet avec PaQ’la Lune. Et si on inventait une histoire aux objets récoltés ?- Stand « Je me souviens » pour déposer vos souvenirs. mercredi 6 décembre 2023 à partir de 14h, jeudi 7 et vendredi 8 décembre 2023 à partir de 15h30 :- Visites théâtralisées avec les Winnipeg’s Killers de la Cie PaQ’la Lune,- Fresque participative du quartier,- Stand de récolte des souvenirs du quartier,- Expositions : archives Métisse à Nantes, reportages du Vlipp, cabinet de curiosités,- Troc de vêtements avec « Sappé comme jamais » de l’Accoord,- Goûter avec l’AIPES.Plus d’infos : 06 59 34 19 95 + mardi 5 décembre 2023 à 17h30 (à la maison de quartier La Mano, 3 rue Eugène Thomas) :- Stand « Je me souviens » pour déposer vos souvenirs (lors de la rencontre de quartier Nantes Nord)