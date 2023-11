Le fonds travaux Le fonds travaux, 6 décembre 2023, . Le fonds travaux Mercredi 6 décembre, 17h30 Inscription préalable obligatoire en ligne Le fonds travaux Le fonds travaux est une réserve financière pour la copropriété. Imposé par la loi ALUR, il a été modifié par la loi Climat et résilience. Quelles copropriétés sont concernées, pour quels travaux ? Comment est-il alimenté ?

Animé par l’ARC, Association des Responsables de Copropriétés. → Mercredi 6 décembre 2023 de 17h30 à 19h : Webinaire Cette conférence se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription en ligne via ce lien, vous recevrez, le jour J, un lien de connexion à la conférence. [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/U6gEA2W4pwFTwqsJA »}] [{« link »: « https://forms.gle/U6gEA2W4pwFTwqsJA »}] https://forms.gle/i6JYnB5KF8SG9add7 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T17:30:00+01:00 – 2023-12-06T19:00:00+01:00

Copropriétés AMELIO

