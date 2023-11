Mon quartier tout un Monde Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 14:00 16:00

Gratuit : oui « Mon quartier tout un monde » est un temps fort dédié à l’interculturalité, organisé par le Centre Socioculturel Halvêque-Beaujoire. Il s’agit de la première occurrence d’un événement qui, nous l’espérons, deviendra un rendez-vous annuel incontournable. Tout l’enjeu de ce mois consacré à l’être ensemble est de mettre en lumière les cultures de nos voisins. « Mon quartier Tout un monde » est donc une promenade à travers les différentes identités qui forgent à la fois la diversité et l’unicité d’un quartier, ainsi qu’une invitation ou partage à l’ouverture. Toutes nos actions sont proposées gratuitement aux familles. Programme sur accoord.fr Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Departement Loire-Atlantique Lieu Ville

