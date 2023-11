Le sport, un objet d’histoire, 5 décembre 2023, .

2023-12-05

Horaire : 18:00 20:00

Gratuit : oui

Le sport est devenu un objet d’histoire académique depuis le début des années 1980. Son étude se déploie du local à l’international, de la pratique de loisirs à celle d’excellence, des associations aux organisations internationales. Cette table ronde reviendra sur les enjeux que son étude soulève. Daphné Bolz, professeure des universités, université de Rouen, ancienne présidente du comité européen d’histoire du sport, membre du comité d’histoire des JOP 2024.Sylvie Bossy-Guérin, doctorante, CRHIA, Nantes université.Olivier Chovaux, professeur des universités, université d’Artois, vice-président de la Société française d’histoire du sport.Patrick Clastres, professeur à la faculté des sciences sociales et politiques de l’université de Lausanne (ISSUL), membre du comité d’histoire des JOP 2024.Animation : Sylvain Dufraisse, maître de conférences, CENS, Nantes université Table ronde proposée en partenariat des Archives départementales avec l’unité de formation et de recherche (UFR) de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) de l’université de Nantes.



