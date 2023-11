Cérémonie du 5 décembre, 5 décembre 2023, .

2023-12-05

Horaire : 16:00

Gratuit : non Tout public

La cérémonie pour la journée nationale d’hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie se déroulera en présence des élus du conseil municipal, des représentants des associations d’anciens combattants et des porte-drapeaux. Le verre de l’amitié sera servi à l’issue de la cérémonie salle Renée-Losq.



02 40 68 16 00 https://www.sainte-luce-loire.com/agenda/ceremonie-du-5-decembre/