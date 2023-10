Le Muséum fait son cinéma en ligne Le Muséum fait son cinéma en ligne, 3 décembre 2023, . Le Muséum fait son cinéma en ligne 4 – 10 décembre Gratuit et libre d’accès Le Muséum fait son cinéma en ligne Projections – Films Le Muséum de Toulouse fait son cinéma en ligne – Dès le 4 et jusqu’au 10 décembre inclus, découvrons deux nouveaux courts métrages sélectionnés par nos documentalistes. Les lèvres gercées / Fabien Corre, Kelsi Phung (France – 2018 – 5 min – Animation) Dans la cuisine, un enfant essaie d’instaurer le dialogue avec sa mère.

© Agence du court-métrage Récit de moi / Géraldine Charpentier (Belgique – 2018 – 10 min – Animation) Lou se raconte, son rapport au genre, aux vêtements et à d’autres marqueurs incontournables, alors que les représentations non binaires sont rares.

© Agence du court-métrage Films disponibles en ligne uniquement les jours de l’événement : https://vimeo.com/showcase/8360941 —

