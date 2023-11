Atelier de fabrication de bijoux dans et avec la nature – Balade nature, 3 décembre 2023, .

2023-12-03

Horaire : 14:30 17:00

Gratuit : non Adulte 15 €, enfant 12 € Inscription auprès de Marine : 06 08 47 78 50 ou contact@entoureeparlanature.fr

Atelier dehors, on cueille des herbes, on ramasse des feuilles et des graines… et on crée des bracelets et des colliers ou des boucles d’oreille. Tous les outils seront fournis et chacun repartira avec ses créations. S’il pleut, nous nous replierons à l’intérieur pour créer. Durée : 2h30 Balade proposée par « Entourée par la nature »