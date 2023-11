Vente aux enchères « Spéciale Noël » par les douanes d’Ile-de-France Vente aux enchères « Spéciale Noël » par les douanes d’Ile-de-France, 2 décembre 2023, . Vente aux enchères « Spéciale Noël » par les douanes d’Ile-de-France 2 – 7 décembre Sur inscription Vente exclusivement en ligne du 02 au 07 décembre 2023 sous la gestion de la DNID. Elle comprend 568 lots remis par la Recette Interrégionale de Paris Roissy. Vente aux enchères « Spéciale Noël » par les douanes d’Ile-de-France Des bijoux en or et/ou de marque (Louis Vuitton, Dior, Chanel)

Des montres (Rolex, Cartier, Breitling)

De la maroquinerie (Valentino, Celine, Louis Vuitton)

Des chaussures (Jimmy Choo, Louboutin, J.M. Weston)

Des vêtements (Gucci, Balmain, Dior)

Du parfum et des cosmétiques (Hermès, Chanel)

Du vin, champagne et alcool (Lagavulin, Havana Club)

Des objets décoratifs

Du matériel high-tech (PC, smartphones, tablettes, consoles de jeux)

Des lots exceptionnels, avec entre autres :

Un boitier de montre Rolex Day Date en or rose sans bracelet

Une montre Breitling Super Chronomat en or rose

Un sac Valentino Vsling en crocodile

Une bouteille de whisky Lagavulin en édition limitée

Cette vente exclusivement en ligne se déroule du 02 au 07 décembre 2023

Les enchères se dérouleront sur la plateforme Drouot via le lien suivant « Les enchères du domaine Saint-Maurice : vente de noël spéciale douanes Ile-de-France » :
https://drouot.com/fr/v/147255-les-encheres-du-domaine-stmaurice-vente-de-noel-speciale-douanes-iledefrance

