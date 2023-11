1 Loire / 2 rives, 2 décembre 2023, .

2023-12-02

Horaire : 10:00 20:00

Gratuit : non

Exposition Peinture et Photos. Quand un peintre interprète sur toile les photos de 3 artistes Le peintre Philippe Béranger (L’Atelier B) a eu une idée originale : interpréter en peinture les clichés de 3 photographes nantais qui ont posé leur regard sur la Loire. Éric Perraud, Didier San Martin et Léo Béranger se sont prêtés au jeu, passant ainsi du pixel à l’acrylique. 1 Loire / 2 Rives, exposition de 15 photos et de plus de 40 peintures, dessins et aquarelles. Dédicaces de recueils de nouvelles sur la Loire :3 recueils de nouvelles sur la Loire seront également présentées. Le recueil Magie Loire (éditions P’tit Louis) regroupe 20 nouvelles écrites par 20 écrivains membres de l’association Les Romanciers Nantais que Didier San Martin a l’honneur de présider. Éric Perraud, par ailleurs président de l’association Îles’liens, présentera pour sa part les recueils regroupant les œuvres des heureux lauréats des concours de nouvelles La Loire dans tous ses états qu’Éric dirige. Samedi 2 décembre 2023 de 10h à 20h (Vernissage à 18h30)Dimanche 3 Décembre de 11h à 19h