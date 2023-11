Les rencontres de la transition écologique, 30 novembre 2023, .

Les rencontres de la transition écologique Jeudi 30 novembre, 14h30

Les rencontres de la transition écologique : Zéro artificialisation Nette, quels impacts pour les entreprises et les territoires ?

Après l’adoption des lois ZAN et Industries vertes, ce webinaire vise à mieux comprendre les enjeux relatifs à la lutte contre l’artificialisation des sols pour les entreprises et les territoires : cadre juridique, gouvernance territoriale, outils d’observation et de gestion du fonciers, acteurs concernés…

L’occasion de réfléchir à la manière de concilier le développement territorial et la préservation de l’environnement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T14:30:00+01:00 – 2023-11-30T15:30:00+01:00

