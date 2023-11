Webinaire de présentation de Pix Orga Webinaire de présentation de Pix Orga, 30 novembre 2023, . Webinaire de présentation de Pix Orga Jeudi 30 novembre, 14h30 Dans le cadre des actions, menées dans le réseau de l’inclusion/médiation numérique de la Loire, qui invitent les acteurs à uniformiser leurs évaluations sur le niveau d’acculturation des usagers, le centre ressource Zoomacom propose un webinaire de présentation de la plateforme Pix Orga. Le jeudi 30 novembre 2023, de 14h30 à 15h30. Pix Orga est une plateforme dédiée aux professionnels permettant de créer des tests sur-mesure à destination des usagers, sans création de compte obligatoire. Cela leur permet de faire des évaluations-diagnostics, ainsi que des suivis personnalisés de la montée en compétence de leurs publics. Les professionnels peuvent alors mesurer la qualité de leur accompagnement et de le quantifier avec des statistiques concrètes. Animé par Aiden, Zoomacom Opération soutenue par l’État dans le cadre du dispositif

Conseiller numérique France Services

https://drive.fabriquedelatransition.fr/apps/bbb/b/QNjeZmiGpPmyp7nM

