LE BAIL COMMERCIAL : comprendre ses subtilités en cas de cession ou de reprise d’entreprise, 27 novembre 2023, .

LE BAIL COMMERCIAL : comprendre ses subtilités en cas de cession ou de reprise d’entreprise Lundi 27 novembre, 13h00

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat en partenariat avec le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine et Bordeaux Métropole vous invitent à participer à un webinaire sur le bail commercial .

Signer ou renouveler un bail commercial n’est pas un geste anodin !

En connaître les subtilités peut permettre d’anticiper et de se protéger lors d’un projet de transmission ou de reprise d’entreprise.

Ce webinaire sera animé par Nathalie Abadie Pere, Experte juridique de la CMA NA33 accompagnée du Barreau de Bordeaux.

Nous vous attendons nombreux pour que chaque question soit prise pour exemple.

[{« type »: « link », « value »: « https://www.enquete.cm-bordeaux.fr/s/O40i7fJLhL »}] https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDIwNDRmZGUtMzE4My00ZTMwLWJiMjgtZGYyYWQ3MmExMzRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f2a69424-583d-4537-8e59-ecaf6313b6fe%22%2c%22Oid%22%3a%22b16ff756-8634-4b2a-a76a-eb496b88c9d7%22%7d

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-27T13:00:00+01:00 – 2023-11-27T14:00:00+01:00

2023-11-27T13:00:00+01:00 – 2023-11-27T14:00:00+01:00

vendre son entreprise bail commercial

CMANA33