Rencontrons-nous : quartier Gironnière, 25 novembre 2023, .

2023-11-25

Horaire : 10:00 12:00

Gratuit : non Tout public

« Rencontrons-nous ! » est le nouveau rendez-vous des habitants avec l’équipe municipale de Sainte-Luce. Tous le mois, les élus vont à la rencontre des Lucéennes et des Lucéens dans un quartier de la commune. Ce mois-ci c’est le quartier de la Gironnière. Il s’agit d’un temps pour faire connaissance avec les élus, échanger sur la ville et la vie du quartier, poser ses questions et résoudre d’éventuels problèmes en dialoguant.



02 40 68 16 00 https://www.sainte-luce-loire.com