Horaire : 14:00 15:30

Gratuit : non Adulte 15 €, enfant 12 € Inscription auprès de Marine : 06 08 47 78 50 ou contact@entoureeparlanature.fr Atelier. Pour apprendre à fabriquer une couronne de Noël avec du lierre, du houx, de la fragonnette, des pommes de pins et beaucoup d'autres végétaux ! Bien à l'abri dans le studio de la Fabrique Onirique, à côté de la place Royale, prenez le temps d'exercer votre créativité en bonne compagnie. Tout le matériel est fourni, mais si vous le voulez, apportez vos propres cueillettes ! Chacun repartira avec sa belle couronne. Durée : 1h30 Balade proposée par « Entourée par la nature »

