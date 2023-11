webinaire accessibilité numérique, 24 novembre 2023, .

webinaire accessibilité numérique Vendredi 24 novembre, 11h30 Sur inscription

Dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH) et en lien avec le schéma directeur du handicap et du schéma directeur du numérique de l’université, la direction de la communication vous propose un atelier de sensibilisation pour appréhender les questions de l’accessibilité aux contenus numériques du point de vue des utilisateurs et utilisatrices.

Objectif : prendre conscience des enjeux et partager les bonnes idées pour améliorer nos pratiques collectives.

L’accessibilité numérique c’est la problématique d’accès aux contenus par les utilisateurs touchés par le handicap. Ce dernier peut prendre différentes formes, le handicap moteur, visuel, auditif, les handicaps cognitifs, la maladie et bien d’autres.

Le handicap peut être permanent mais également temporaire ou situationnel ; vous pouvez être sourd de naissance, perdre l’ouïe temporairement suite à une opération ou encore travailler dans un lieu dans lequel le bruit ambiant est particulièrement fort et vous n’entendrez rien. La question de l’accessibilité est donc universelle.

L’accessibilité numérique est une obligation légale, en effet dans de nombreux pays elle est encadrée par la loi. En France la Direction Interministérielle du Numérique édite le Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité (RGAA) ; il donne le seuil minimal obligatoire pour les services digitaux dans les secteurs public et privé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

