Emploi, femmes et handicaps, 23 novembre 2023, .

Emploi, femmes et handicaps Jeudi 23 novembre, 11h15 Sur inscription

Le handicap constitue le premier motif de saisine du Défenseur des droits en matière de discrimination. Difficultés d’accès à l’emploi, préjugés professionnels et personnels, violences… être une femme en situation de handicap peut être source de discriminations multiples et cumulatives.

Dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées et de la campagne Orange Day, l’Université de Rennes en coopération avec l’équipe du Défenseur des droits en Bretagne vous propose d’échanger sur les freins à lever, les idées à combattre, mais aussi les moyens de soutenir la professionnalisation et l’égalité et promouvoir les passerelles.

https://enquetes-partenaires.univ-rennes.fr/index.php/447534?lang=fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T11:15:00+01:00 – 2023-11-23T12:15:00+01:00

2023-11-23T11:15:00+01:00 – 2023-11-23T12:15:00+01:00