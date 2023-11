A la découverte des araignées – Conférence atelier naturaliste, 23 novembre 2023, .

2023-11-23

Horaire : 18:00 20:00

Gratuit : non Adulte 12 €, enfant 6 € Inscription auprès de Marine : 06 08 47 78 50 ou contact@entoureeparlanature.fr

Cet atelier-conférence en intérieur a pour objectif de vous faire découvrir pourquoi les araignées sont extraordinaires. Nous combattrons les idées reçues sur les araignées au cours d’une présentation et observerons des araignées communes, vivantes et conservées dans une collection naturaliste.Nos voisines les araignées sont aussi passionnantes qu’indispensables et cet atelier vous aidera peut-être à mieux les aimer. Tout public. Durée : 2h Balade proposée par « Entourée par la nature »