Conférence : « Être parent d’enfant atypique », 23 novembre 2023, .

2023-11-23 Sur inscription.

Horaire : 19:30

Gratuit : non Sur inscription Tout public Sur inscription.

Pas facile d’être parents d’un enfant qui ne rentre pas dans les cases. Hypersensibilité, hyperactivité, ou haut potentiel, les exemples sont nombreux et les parents souvent épuisés. Bahia Bedjaoui, coach et consultante en éducation, vient répondre aux interrogations des parents d’enfants atypiques. Une soirée d’échange pour aider ces enfants à trouver leur place dans la famille et à l’école. Il s’agit de la deuxième soirée du cycle de conférence mis en place par le pôle parentalité de la Ville.



02 40 68 16 64 https://www.sainte-luce-loire.com