Fresque des Nouveaux Récits – Atelier, 23 novembre 2023, .

2023-11-23

Horaire : 14:00 17:00

Gratuit : non 10 € minimum Réservation : billetweb.fr

La Fresque des Nouveaux Récits est une expérience collaborative et pédagogique qui contribue à faire émerger un futur compatible avec les limites planétaires et désirable pour tous. Comment ? En facilitant l’adoption de comportements soutenables grâce à l’imagination de nouveaux récits. Atelier animé par La Fresque des Nouveaux Récits Dans le cadre de la Tournée du Climat et de la Biodiversité Hors les Murs