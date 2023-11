Webinaire ados: T’inquiète, je gère! moi, mes crushs et mon intimité, 22 novembre 2023, .

Webinaire ados: T’inquiète, je gère! moi, mes crushs et mon intimité Mercredi 22 novembre, 20h00 Libre et gratuite, en ligne

La MSA Midi-Pyrénées Sud propose 2 visioconférences pour les ados le Mercredi 22 novembre 2023 et le Mercredi 20 mars 2024 de 20h à 21h30 suivi d’un temps d’échanges

Mercredi 22 novembre 2023 à 20h : « Moi, mes crush et mon intimité : T’inquiète je gère ! » animée par Stephanie Agrain, sexothérapeute et humoriste

A partir de 14 ans !

En quelques mots : Parce que l’amour et la vie sont au cœur de toutes les questions autour de la sexualité…

Parce qu’avec humour on peut aussi apprendre et lever les tabous…

Parce que nous sommes toutes et tous uniques et différents, ce Mercredi 22 Novembre on va parler de tout, sans jugement et avec bienveillance. Prépare tes questions et tes réponses et réserve ta soirée ;-)

Ces visioconférences sont gratuites et ouvertes à tous !

Pour participer, rien de plus simple, retrouver le lien de connexion le jour de la conférence sur le site internet de la MSA.

https://mps.msa.fr/lfp/web/msa-midi-pyrenees-sud/moi-ma-life-et-mes-potes%E2%80%AF

[{« type »: « link », « value »: « https://mps.msa.fr/lfp/web/msa-midi-pyrenees-sud/moi-ma-life-et-mes-potes%E2%80%AF »}] [{« link »: « https://mps.msa.fr/lfp/web/msa-midi-pyrenees-sud/moi-ma-life-et-mes-potes%E2%80%AF »}] https://mps.msa.fr/lfp/web/msa-midi-pyrenees-sud/moi-ma-life-et-mes-potes%E2%80%AF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T20:00:00+01:00 – 2023-11-22T21:00:00+01:00

2023-11-22T20:00:00+01:00 – 2023-11-22T21:00:00+01:00

Jeunesse Amour

MSA