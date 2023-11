Webinaire OneWater – Dépassement de la limite planétaire en eau douce : quels enjeux ? Webinaire OneWater – Dépassement de la limite planétaire en eau douce : quels enjeux ?, 22 novembre 2023, . Webinaire OneWater – Dépassement de la limite planétaire en eau douce : quels enjeux ? Mercredi 22 novembre, 17h00 [ WEBINAIRE ]

Dépassement de la limite planétaire en #eau douce : quels enjeux ?

Avec Jean-Raynald de Dreuzy, chercheur CNRS au labo Géosciences Rennes OSUR (Université de Rennes), VP Recherche de l’ENS Rennes et directeur du département Environnement de l’ENS, et Sara Fernandez (INRAE).

Retrouvez le programme OneWater – Eau Bien Commun le 22 nov. de 17h à 18h15 pour un webinaire dédié à cette question.

Inscription (gratuite mais obligatoire) :

https://cnrs.zoom.us/webinar/register/WN_yQRLziCVRDyIBT32P9PvyQ#/registration [{« link »: « https://cnrs.zoom.us/webinar/register/WN_yQRLziCVRDyIBT32P9PvyQ#/registration »}] https://cnrs.zoom.us/webinar/register/WN_yQRLziCVRDyIBT32P9PvyQ#/registration Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T17:00:00+01:00 – 2023-11-22T18:15:00+01:00

