Rencontre croisée : Françoise Plessis & Henri Mariel, 21 novembre 2023

2023-11-21

Horaire : 20:00 21:30

Gratuit : oui Tout public

Autour de « Demain la vie » de Françoise Plessis (éd. Bateau vert et blanc, 2023), et « La Femme de Léto » de Henri Mariel (éd. Art 3 Plessis, 2023). Françoise Plessis, éditrice, est aussi l’autrice (sous le nom de Francesca D.) d’un récit autobiographique aux jeunes éditions Bateau vert et blanc. En parallèle, elle édite « La Femme de Léto », conte philosophique signé Henri Mariel, dans sa maison d’arts et de littérature Art3. Ces deux textes lus à voix haute seront la base d’un échange sur la littérature et l’édition. Cette rencontre est proposée dans le cadre de l’événement Lire en circuit court.



