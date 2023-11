Bilan en visio de Cap sur la Démocratie Permanente Bilan en visio de Cap sur la Démocratie Permanente, 20 novembre 2023, . Bilan en visio de Cap sur la Démocratie Permanente Lundi 20 novembre, 16h00 Vous vous êtes mobilisé·es pour accueillir les ateliers Cap sur la démocratie permanente ? Vous y avez participé ?

Venez débriefer avec nous sur le sens de cette collaboration avec la Région. On veut connaître votre ressenti !

Ce sera aussi l’occasion d’amorcer une réflexion sur la gouvernance des Porte-Voix.

Le lien pour participer à la visio : https://meet.jit.si/portevoixCVL [{« link »: « https://meet.jit.si/portevoixCVL »}] https://meet.jit.si/portevoixCVL Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T16:00:00+01:00 – 2023-11-20T17:30:00+01:00

2023-11-20T16:00:00+01:00 – 2023-11-20T17:30:00+01:00 Détails Autres Lieu Ville latitude longitude ;

Bilan en visio de Cap sur la Démocratie Permanente 2023-11-20 2023-11-20 was last modified: by Bilan en visio de Cap sur la Démocratie Permanente 20 novembre 2023