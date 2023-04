Foire de la Sainte Catherine, 18 novembre 2023, .

La foire de la Sainte-Catherine existait déjà sous le règne de Louis XIV.

Réputée pour sa foire aux arbres, elle rassemble des dizaines de pépiniéristes de la région et attire des milliers de visiteurs pour ses exposants et sa fête foraine.

Tout le bourg de Briouze s’anime ainsi pendant trois jours avec des centaines d’exposants dans les rues et sous le grand chapiteau.

Le samedi, place aux sportifs avec des randonnées pédestres et VTT, dès 9 heures.

À midi, les Foulées briouzaines réunissent des milliers de coureurs de tous les âges.

Le lundi, la grande foire aux bestiaux avec le marché aux veaux à la cloche perpétue la tradition.

