30e édition du Salon d’Art : rencontre avec la peintre Stéphanie BILLARANT, 18 novembre 2023, .

2023-11-18

Horaire : 16:30

Gratuit : non Tout public

À l’occasion de la 30e édition du Salon d’Art, la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu vous propose de partir à la rencontre de certains des artistes exposants. Rendez-vous le samedi 18 novembre à 16h30 pour rencontrer la peintre Stéphanie BILLARANT. L’occasion d’échanger autour de ses oeuvres et de sa démarche artistique, notamment autour du « Tropisme » ou la naissance d’un paysage à travers la recherche de sa nature profonde. ___________________________ En savoir plus sur Stéphanie BILLARANT : Stéphanie Billarant, née à Nantes en 1966, obtient un BA communication et art (Wake Forest University?–?Winston Salem N.C)?; elle y apprend les arts graphiques, la réalisation de courts-métrages, le montage, mais aussi le théâtre et la danse, le piano et le chant. Ce sont les arts du spectacle qui forgeront ses premières sensibilités artistiques. À vingt ans, la peinture s’impose comme une évidence. Commence un long parcours où elle apprend et maîtrise les techniques de la figuration, mais part assez vite vers des mondes plus étrangers, d’où elle va peu à peu faire émerger sa surréalité. Aujourd’hui, son œuvre s’est enrichie de toutes ces travées. ___________________________ – INFORMATIONS PRATIQUES – Samedi 18 novembre à 16h30Ouvert à tousSans inscriptionSalle de l’Héronnière à Saint-Aignan de Grand Lieu Jours et horaires d’ouverture au public : Les mardis et mercredis de 15h30 à 18h30Les vendredis, samedis et dimanches de 14h à 18h30Fermé les lundis et jeudis Le Salon d’Art et les rendez-vous du Salon sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.



02 40 26 44 44 https://www.saint-aignan-grandlieu.fr