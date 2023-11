30e édition du Salon d’Art : une exposition unique installée rue des Frères Rousseau, 17 novembre 2023, .

2023-11-17

Horaire :

Gratuit : non Tout public

Tout au long de la rue des Frères rousseau, replongez dans l’histoire du salon en découvrant les affiches créées depuis 15 ans pour annoncer son ouverture ! Voyage dans le temps garanti !Voyage dans le temps garanti ! Rendez-vous rue des Frères Rousseau. Jusqu’au 19 novembre___________________________ – INFORMATIONS PRATIQUES – Accès libreAffiches exposées tout au long de la rue des Frères Rousseau ___________________________ Jours et horaires d’ouverture du Salon d’Art au public : Les mardis et mercredis de 15h30 à 18h30Les vendredis, samedis et dimanches de 14h à 18h30Fermé les lundis et jeudis Le Salon d’Art et les rendez-vous du Salon sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.



