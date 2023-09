Pôle d’écologie urbaine : Table ronde 3 « Les impacts, on en parle ! » Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Pôle d’écologie urbaine : Table ronde 3 « Les impacts, on en parle ! », 15 novembre 2023, . 2023-11-15

Horaire : 18:30 20:30

Gratuit : non Le projet d’un pôle d’écologie urbaine est soumis à une concertation préalable du 25 septembre au 20 décembre 2023. Vous souhaitez approfondir le débat ? Animées par des experts aux points de vue divers, participez à une des tables rondes organisées.

https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/events/pole-decologie-urbaine-table-ronde-3-les-impacts-on-en-parle Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Departement Loire-Atlantique Lieu Ville

Pôle d’écologie urbaine : Table ronde 3 « Les impacts, on en parle ! » 2023-11-15 2023-11-15 was last modified: by Pôle d’écologie urbaine : Table ronde 3 « Les impacts, on en parle ! » 15 novembre 2023