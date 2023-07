Webinaire : Mobiliser sa communauté pour sa collecte de fin d’année, 14 novembre 2023, .

Webinaire : Mobiliser sa communauté pour sa collecte de fin d’année Mardi 14 novembre, 18h30 Sur inscription

La fin d’année est considérée comme une période privilégiée pour les dons aux associations.

Au programme :

Les immanquables pour préparer une campagne de dons de fin d’année

Des conseils pour construire son discours, établir un plan de communication et fidéliser ses donateurs

Webinaire proposé par HelloAsso.

