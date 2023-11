[Atelier ARDoISE] Déposer ses données dans l’entrepôt Recherche Data Gouv [Atelier ARDoISE] Déposer ses données dans l’entrepôt Recherche Data Gouv, 14 novembre 2023, . [Atelier ARDoISE] Déposer ses données dans l’entrepôt Recherche Data Gouv Mardi 14 novembre, 13h00 Sur inscription Dans la pratique, en quoi consiste le dépôt dans l’entrepôt Recherche Data Gouv ? Pourquoi parle-t-on d’un écosystème Recherche Data Gouv ? Qu’est-ce-que l’instance Université de Rennes dans l’entrepôt ? Qui sont les personnels qui oeuvrent à la curation, l’administration et l’accompagnement aux chercheurs et chercheuses pour les données déposées dans l’entrepôt ?

Cet atelier permet de comprendre comment déposer un jeu de données dans l’entrepôt. Cette séance aborde les points suivants : Présentation de Recherche Data Gouv Concepts clés Utilisation de l’entrepôt Inscriptions : ici [{« type »: « link », « value »: « https://salles.bu.univ-rennes2.fr/event/4052009 »}] [{« link »: « https://salles.bu.univ-rennes2.fr/event/4052009 »}] https://salles.bu.univ-rennes2.fr/event/4052009 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T13:00:00+01:00 – 2023-11-14T14:00:00+01:00

2023-11-14T13:00:00+01:00 – 2023-11-14T14:00:00+01:00 #données #scienceouverte Logo ardoise Détails Autres Lieu Ville latitude longitude ;

