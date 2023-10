Comment anticiper sa transmission d’entreprise ? Comment anticiper sa transmission d’entreprise ?, 13 novembre 2023, . Comment anticiper sa transmission d’entreprise ? Lundi 13 novembre, 11h00 Participation gratuite sur inscription Un projet de transmission s’anticipe et se prépare. Il est primordial d’avancer pas à pas et de bien prendre en compte tous les aspects. Le webinaire du 13 novembre 2023 vous permettra de vous informer, en toute confidentialité, sur les démarches et les accompagnements possibles afin de sécuriser votre projet. Cet événement s’inscrit dans le cadre du Mois de la Transmission-Reprise d’entreprise organisé par la Région Nouvelle-Aquitaine. La réunion sera animée par la CCI47 et la CMA NA 47. Participation gratuite, sur inscription. [{« type »: « link », « value »: « https://public.message-business.com/form/42817/1958/form.aspx »}] https://public.message-business.com/form/42817/1958/form.aspx Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-13T11:00:00+01:00 – 2023-11-13T12:30:00+01:00

2023-11-13T11:00:00+01:00 – 2023-11-13T12:30:00+01:00 transmission cession Détails Autres Lieu Ville latitude longitude ;

Comment anticiper sa transmission d’entreprise ? 2023-11-13 2023-11-13 was last modified: by Comment anticiper sa transmission d’entreprise ? 13 novembre 2023