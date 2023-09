30e édition du Salon d’Art : un salon « OFF » organisé par l’Association Familiale Rurale, 13 novembre 2023, .

2023-11-13

Horaire :

Gratuit : non Tout public

À l’occasion de la 30e édition du Salon d’Art, l’Association Familiale Rurale de la commune qui organise toute l’année des cours de loisirs créatifs à l’EVL y organise un salon OFF ! Les arts visuels ne sont pas réservés aux professionnels, de nombreux amateurs, habitants de la commune ou des alentours, pratiquent la peinture ou la sculpture. Ils exposent leurs oeuvres dans le hall de l’EVL et présentent également les activités de l’association. Rendez-vous à l’Espace Vie Locale pour en savoir plus ! Du 2 octobre au 19 novembreSur les jours et horaires d’ouverture de l’Espace Vie Locale, mais également durant les week-ends du Salon : les 4-5 nov, 11-12 nov, 18-19 nov. ___________________________ – INFORMATIONS PRATIQUES – Aux jours et horaires d’ouverture de l’Espace Vie Locale et pendant les week-ends du Salon : les 4-5 nov, 11-12 nov, 18-19 novEspace Vie Locale, 41 rue des Frères Rousseau Jours et horaires d’ouverture du Salon d’Art au public : Les mardis et mercredis de 15h30 à 18h30Les vendredis, samedis et dimanches de 14h à 18h30Fermé les lundis et jeudis Le Salon d’Art et les rendez-vous du Salon sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.



02 40 26 44 44 https://www.saint-aignan-grandlieu.fr