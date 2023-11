La lecture pour tous et toutes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes La lecture pour tous et toutes, 13 novembre 2023

Horaire : 14:00 16:00

Gratuit : oui Sur inscription au 02 40 47 99 49 ou comite.nantes@avh.asso.fr dans la salle Estuaire L'association Valentin Haüy de Loire Atlantique et la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Loire-Atlantique ont le plaisir de vous inviter à un après-midi dédié à l'accès à la lecture pour toute personne empêchée de lire (déficiences visuelles, troubles DYS, troubles cognitifs, déficit moteur…) Au programme, présentation de :- La médiathèque de l'association Valentin Haüy : livres adaptés accessibles gratuitement à toute personne empêchée de lire.- Éole, CD, pour lire autrement… tout simplement !- Démonstration et manipulation des lecteurs audio.

