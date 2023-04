Couleurs d’automne

Couleurs d’automne, 12 novembre 2023, . , , Couleurs d’automne 0

2023-11-12 13:30:00 – 2023-11-12 . 0 0 Quelques kilomètres vers le Rond des Dames en forêt de Retz avec l’association AFORETZ.

Rendez-vous sur le parking de la gare de Villers-Cotterêts pour un départ à 13h30. +33 6 31 13 97 64 http://www.amis-foret-retz.fr/ dernière mise à jour : 2023-03-30 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif 0 Lieu Ville