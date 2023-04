Exposition « Citadelles du monde et autres fortifications » – Ile Tatihou

Exposition « Citadelles du monde et autres fortifications » – Ile Tatihou, 1 avril 2023, . , , Exposition « Citadelles du monde et autres fortifications » – Ile Tatihou

2023-04-01 – 2023-11-12 . Une exposition réalisée par la ville de Besançon dans le cadre du réseau Vauban. Elle invite à parcourir le globe et le temps à la découverte de citadelles et fortifications inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, ou engagées dans cette démarche. Elle est présentée sur les murs du lazaret de l’île Tatihou. Une exposition réalisée par la ville de Besançon dans le cadre du réseau Vauban. Elle invite à parcourir le globe et le temps à la découverte de citadelles et fortifications inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, ou engagées dans cette démarche. Elle est présentée sur les murs du lazaret de l’île Tatihou. dernière mise à jour : 2023-03-29 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville