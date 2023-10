Formation Stand Up, 10 novembre 2023, .

Formation Stand Up Vendredi 10 novembre, 10h30, 15h00 Gratuit et ouvert à toutes et tous > lien visio transmis après inscription

Personnels, étudiantes et étudiants des écoles et universités rennaises, mobilisons contre les violences sexistes et sexuelles en participant nombreuses et nombreux à cet atelier de sensibilisation animé par l’association RésoNantes.

Selon une étude menée par IPSOS pour L’Oréal en mars 2019,

81% des femmes en France ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les lieux publics.

Seulement 20% d’entre elles ont été aidées par un témoin.

Découvrez la méthode 5D, pour apprendre à réagir face au harcèlement de rue, que l’on en soit témoin ou victime.

Inscriptions

A propos de Stand Up

LA Fondation des Femmes, l’Oréal Paris et l’ONG Right to Be ont créé le programme Stand Up pour former les femmes et les hommes à intervenir lorsqu’ils·elles sont témoins ou font l’objet de harcèlement de rue.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T10:30:00+01:00 – 2023-11-10T12:00:00+01:00

2023-11-10T15:00:00+01:00 – 2023-11-10T16:30:00+01:00