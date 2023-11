Viens Hal’vec moi !, 10 novembre 2023, .

2023-11-10

Horaire : 10:00 11:30

Gratuit : oui

“Viens Hal’vec moi !” est un temps fort dédié à la petite enfance, organisé chaque année en novembre par le CSC Halvêque-Beaujoire.L’édition 2023 est consacrée au bien-être du tout-petit !Les premières années de la vie sont cruciales pour le développement physique et émotionnel des tout-petits. Pour assurer leur bien-être, il est essentiel de leur accorder du temps de qualité. Les moments forts de la petite enfance tels que les jeux interactifs et les activités sensorielles, favorisent leur épanouissement. Les parents peuvent également promouvoir le bien-être de leur bébé en veillant à une alimentation équilibrée, un sommeil suffisant et un environnement sûr.En investissant dans le bien-être des bébés, nous construisons des bases solides pour leur avenir.Toutes les actions sont proposées gratuitement aux familles.