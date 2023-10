Les clés pour analyser vos accidents du travail, 9 novembre 2023, .

L’Assurance maladie – Risques professionnels organise un webinaire qui donnera aux entreprises des clés pour analyser au mieux les accidents du travail. Il est à noter que 6 sessions sont proposées. La date qui convient le mieux peut être sélectionnée lors de l’inscription.

Dernier d’une série de 3 webinaires, cet évènement vous donnera les clés pour analyser au mieux vos accidents du travail.

L’enjeu est important ! Identifier l’origine d’un accident permet :

d’empêcher qu’il ne se reproduise ;

d’améliorer le fonctionnement de votre entreprise.

Pour vous aider dans l’analyse des accidents au travail, nos experts en prévention vous présenteront des éléments de méthode ainsi qu’un outil en ligne d’aide à la démarche.

Plusieurs sessions sont proposées, pour faire votre choix sélectionner une date dans le menu déroulant.

Pour bénéficier d’une information complète et mettre en place des actions efficaces, inscrivez-vous aux 2 autres webinaires de la série :

Attention les places sont limitées ! si l’inscription n’est plus possible vous retrouverez dès le 20 décembre le replay du webinaire sur notre chaine Youtube.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T11:30:00+01:00 – 2023-11-09T12:15:00+01:00

2023-12-08T11:30:00+01:00 – 2023-12-08T12:15:00+01:00

