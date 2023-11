30e édition du Salon d’Art : visite guidée de l’exposition, adaptée aux familles, 8 novembre 2023, .

2023-11-08

Horaire : 15:00

Gratuit : non Tout public

À l’occasion de la 30e édition du Salon d’Art, la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu vous propose des visites guidées de l’exposition. Quelles sont les sources d’inspiration des artistes?? Comment travaillent-ils?? Peinture, sculpture, gravure, toutes les techniques et les modes d’expression des artistes vous seront dévoilés lors d’une visite guidée adaptée aux familles ou l’art à la portée de tous?! Rendez-vous le mercredi 8 novembre à 15h pour une visite guidée adaptée aux familles.___________________________ – INFORMATIONS PRATIQUES – Sans réservation, dans la limite des places disponiblesVisite adaptée aux familles ou l’art à la portée de tousSalle de l’Héronnière à Saint-Aignan de Grand Lieu Jours et horaires d’ouverture du Salon d’Art au public : Les mardis et mercredis de 15h30 à 18h30Les vendredis, samedis et dimanches de 14h à 18h30Fermé les lundis et jeudis Le Salon d’Art et les rendez-vous du Salon sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.



02 40 26 44 44 https://www.saint-aignan-grandlieu.fr