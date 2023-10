Développer ses compétences et préserver sa santé au travail Développer ses compétences et préserver sa santé au travail, 7 novembre 2023, . Développer ses compétences et préserver sa santé au travail Mardi 7 novembre, 11h00 Entrée libre, sur inscription La transmission des savoirs professionnels peut-elle s’envisager comme se jouant uniquement dans la rencontre de deux individus, un « ancien -expérimenté » et un « jeune », et au transfert, à sens unique, de savoirs spécifiques au sein de ce binôme ? S’agit-il d’un processus plutôt collectif ? Quelle est la place et le rôle de l’encadrement ? Comment agir pour développer ses compétences et préserver sa santé au travail, dans la durée, pour faire face à l’allongement de la vie professionnelle ? L’Aract vous propose 3 témoignages et apports d’experts du milieu académique, du secteur économique et de l’environnement de la formation : Jeanne Thébault – Enseignante-Chercheuse en Ergonomie – Université de Lille, Laboratoire Psitec – membre du Gis-Creapt

Ludovic Le Goupil – Chargé de mission santé et conditions de travail – Référent prévention des risques professionnels – Centre Oscar Lambret

Virginie Darras – Responsable de formation – Filière ressources humaines – Cnam de Lille https://app.livestorm.co/aract/developper-ses-competences-et-preserver-sa-sante-au-travail-un-enjeu-a-tous-les-ages Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T11:00:00+01:00 – 2023-11-07T12:00:00+01:00

2023-11-07T11:00:00+01:00 – 2023-11-07T12:00:00+01:00 égalité emploi Détails Autres Lieu Ville latitude longitude ;

Développer ses compétences et préserver sa santé au travail 2023-11-07 2023-11-07 was last modified: by Développer ses compétences et préserver sa santé au travail 7 novembre 2023