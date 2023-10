País de flors, film documentari : primièra difusion en linha, 6 novembre 2023, .

País de flors, film documentari : primièra difusion en linha Lundi 6 novembre, 19h00

Espelit d’un encontre entre l’art cinematografic e la botanica, aqueste film del realizator Jacob Redman (Des couacs et des poètes, documentari sus la fanfara del Menerbés, The French Cowboy, le retrait d’un vaquièr del Madrès dins les Pirenèus) es un convit a remirar la prima que s’installa dins la vallada del circ de Gavarnia.

Un viatge sensible qu’es la frucha de mantunas oras passadas a la debuta de 2021 al còr del Parc dels Pirenèus, amb las coautritz del film, Ana Sany e Evelyne Thys.

Las plantas ocupan les primières ròtles e se prestan a un raconte poetic, per magnificar la beutat de la flora, la necessitat de lor conservacion e la passion dels botanistas. La votz de Laetitia Dutech (La Mal Coiffée) ponctua le film, amb una lectura en occitan dels poemas nascuts d’un trabalh menat amb les escolans de la vallada de Lus e Sent Sauvaire (Bigòrra). La poesia rencontra la conaissença cientifica : nos incita a un agach novèl sus aquel mond desconegut e vulnerable.

Doas annadas après la sortida de residéncia, après mai de trenta projeccions sus las telas e maintunas projeccions en festenal (elegit melhor cort al Festenal des à-côtés, melhora fotografia al Ecofest 2023 en Romania), la còla del film vòl partatjar son film amb le mai bèl nombre e prepausa le cort metratge en accès liure en linha. Rendètz-vos sus kovisuel.com/pais-de-flors o sur Youtube tre le de 6 novembre de 2023 a 19h ! Serà alavetz possible d’escambiar en direct amb la còla del film. Per ne profitar plenament, vos recomandam d’utilizar un casc.

País de Flors es nascut d’une residéncia de territòri portada en 2021 per l’Ostal del Parc nacional e la vallada de Lus e Sent Sauvaire, en partenariat amb Occitanie Films e le Parc nacional dels Pirenèus e sostenguda per la DRAC Occitanie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-06T19:00:00+01:00 – 2023-11-06T20:00:00+01:00

flora film documentari Pirenèus