Webinaire : La transmission de mon entreprise, ça ne s'improvise pas !

Lundi 6 novembre, 14h30

Un webinaire vous est proposé sur le thème « La transmission de mon entreprise, ça ne s'improvise pas ! », animé par le Cabinet M.B.C.A. spécialisé en transmission d'entreprise.

Il abordera les sujets suivants :
les étapes clés
les pièges à éviter
les outils à votre disposition

https://www.deux-sevres.cci.fr/webform/matinales_de_la_transmission_d_e

