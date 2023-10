Le Muséum fait son cinéma en ligne Le Muséum fait son cinéma en ligne, 5 novembre 2023, . Le Muséum fait son cinéma en ligne 6 – 12 novembre Gratuit et libre d’accès Le Muséum fait son cinéma en ligne Projections – Films Le Muséum de Toulouse fait son cinéma en ligne – Dès le 6 et jusqu’au 12 novembre inclus, découvrons deux nouveaux courts métrages sélectionnés par nos documentalistes. Candy boy / Pascal Alex Vincent (France – 2007 – 13 min – Animation) Panique à l’orphelinat ! Les enfants tombent mystérieusement malades. Candy Boy, le plus valeureux des orphelins, mène l’enquête… Jusqu’à ce que l’arrivée d’un nouveau pensionnaire complique les investigations de notre héros.

© Agence du court-métrage Je ne suis pas / Valentine Zhang (France – 2021 – 4 min – Animation) Alice s’échappe du cocon familial pour participer à un collage militant.

© Agence du court-métrage Films disponibles en ligne uniquement les jours de l’événement : https://vimeo.com/showcase/8360941 —

2023-11-06T00:00:00+01:00 – 2023-11-06T23:59:00+01:00

