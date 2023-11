Promo Cojob de chercheurs d’emploi, 6 novembre 2023, .

2023-11-06

Horaire : 09:00 17:00

Gratuit : non Tarif non-adhérents : Participation de 40 € pour les 2 semainesTarif adhérents : Participation de 30 € pour les 2 semaines Informations et inscriptions : cojobnantes.fr

Les promos Cojob sont destinées aux chercheurs et chercheuses d’emploi autonomes, proactifs et curieux. Le principe ? Un cadre d’accueil collectif et bienveillant qui repose sur l’intelligence collective, le partage et la coopération. Pendant 15 jours, 10 personnes se rassemblent au local de l’association Cojob Nantes (près de l’arrêt de tram Gare Maritime à Nantes) pour chercher un emploi et/ou définir leur projet professionel. Les participants dédient leur temps à la recherche d’emploi (individuelle et collective), aux échanges et partages d’expériences, à des ateliers pratiques et thématiques (développer son réseau, CV, préparer son pitch, postuler de façon créative, LinkedIn, initiation Ikigaï…) ainsi qu’à des temps conviviaux. Dates et horaires de la promo : du 6 au 17 novembre 2023, du lundi au vendredi de 9h à 17h



https://cojobnantes.fr/