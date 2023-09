30e édition du Salon d’Art : rencontre avec le sculpteur BRAIF, 4 novembre 2023, .

2023-11-04

Horaire : 16:30

Gratuit : non Tout public

À l’occasion de la 30e édition du Salon d’Art, la commune de Saint-Aignan de Grand Lieu vous propose de partir à la rencontre de certains des artistes exposants. Rendez-vous le samedi 4 novembre à 16h30 pour rencontrer le sculpteur BRAIF. L’occasion d’échanger autour de ses oeuvres et de sa démarche artistique, notamment autour de la technique de la fonte à la cire perdue. ___________________________ En savoir plus sur BRAIF : Dans les premières années, le fonctionnement DE BRAIF peut être décrit par une démarche sensitive. Un croquis, un coup de crayon des esquisses sur un bloc des attitudes… La réalisation devait être spontanée. «Les mains sont au travail.La tête est au repos.Le cœur exécute.Le travail est Braif». Son fonctionnement a évolué. Aujourd’hui, sa démarche est de faire apparaître auprès du public la dualité entre l’émotion voulue et l’émotion perçue. La sculpture est interprétée par chacun à sa chacun à sa façon suivant sa propre sensibilité et sa propre histoire. La sculpture devient un équilibre entre sensation et questionnement. ___________________________ – INFORMATIONS PRATIQUES – Samedi 4 novembre à 16h30Ouvert à tousSans inscriptionSalle de l’Héronnière à Saint-Aignan de Grand Lieu Jours et horaires d’ouverture au public : Les mardis et mercredis de 15h30 à 18h30Les vendredis, samedis et dimanches de 14h à 18h30Fermé les lundis et jeudis Le Salon d’Art et les rendez-vous du Salon sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.



02 40 26 44 44 https://www.saint-aignan-grandlieu.fr